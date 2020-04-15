Son Dakika: Öğrenci, işçi, işveren milyonlarca vatandaşa ekonomik destek paketi! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi 15.04.2020 17:36

Son dakika haberi... Dünyayı sarsan koronavirüs salgınının ekonomiyi sarsmasına geçit verilmeyecek! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyledi. İşte milyonlara ekonomik destek sağlayacak paketin detayları.