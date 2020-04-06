Amerikan sermayeli operasyon kanalı FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal, koronavirüsle mücadele sürecinin başından beri provokatif haberlerle Türkiye'yi hedef almaya çalışıyor.
BATI'DAN UMDUĞUNU BULAMADI
Koronavirüsle mücadele sürecinin ilk haftalarında Türkiye'ye saldırmak için Avrupa ve ABD'den medet uman Fatih Portakal, amacına ulaşamadı. Türkiye, aldığı erken tedbirlerle gerek vaka sayılarında gerekse test yapma ve yatak kapasitesi konusunda Batı'dan çok daha başarılı bir süreç yürüttü.
BATI'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Avrupa ülkelerinde ve ABD'de sağlık sistemi çökerken, hastaları yatıracak yatak bulunamazken, ülkeler maske için adeta birbirine girerken ve ABD'de parası olmayan hastalar ölüme terk edilirken; Türkiye sağlığa yapılan yatırım sayesinde yatak, sağlık personeli ve yoğun bakım sayısı konusunda hiçbir sorun çekmedi. Hastalardan herhangi bir ücret talep edilmezken, ücretsiz maske dağıtımına da başlandı.
ELİ BAŞ KALAN PORTAKAL ÇAREYİ JAPONYA'DA BULDU
Türkiye'nin Avrupa ve ABD'den çok daha başarılı bir süreç yürütmesiyle eli boş kalan Fatih Portakal, çareyi Japonya'da buldu. Portakal, sırf Türkiye'yi karalamak için sayısal olarak anlamsız, ekonomik rakamlar açısından zoraki bir karşılaştırma yaparak "Salgin belasi devlet yönetimlerinin yeterlilik veya yetersizlik anlamında güçlerini de ortaya çıkardı. Mesela yönetimlerin halka yönelik ekonomik destek paketleri. Son #Japonya açıkladı 988 milyar dolar. Türkiye'nin paketi 15 milyar dolar olunca insan çok şaşırıyor." ifadelerini kullandı.
NANKÖRSÜNÜZ!
Portakal'ın zoraki paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının da hedefindeydi. Twitter kullanıcıları, Fatih Portakal'ın söz konusu paylaşımı için "Bir insan, ülkesini, devletini neden her zaman aşağılama ihtiyacı duyar?", "Avrupa ,ABD kıyaslaması elinizde patladı şimdi de Japonya örneği veriyorsunuz." ,"100 yıldır heykel yapanlar faturayı bu hükümete çıkarıyor" gibi yorumlarda bulundu.
TAKVİM.COM.TR
BATI'DAN UMDUĞUNU BULAMADI
Koronavirüsle mücadele sürecinin ilk haftalarında Türkiye'ye saldırmak için Avrupa ve ABD'den medet uman Fatih Portakal, amacına ulaşamadı. Türkiye, aldığı erken tedbirlerle gerek vaka sayılarında gerekse test yapma ve yatak kapasitesi konusunda Batı'dan çok daha başarılı bir süreç yürüttü.
BATI'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Avrupa ülkelerinde ve ABD'de sağlık sistemi çökerken, hastaları yatıracak yatak bulunamazken, ülkeler maske için adeta birbirine girerken ve ABD'de parası olmayan hastalar ölüme terk edilirken; Türkiye sağlığa yapılan yatırım sayesinde yatak, sağlık personeli ve yoğun bakım sayısı konusunda hiçbir sorun çekmedi. Hastalardan herhangi bir ücret talep edilmezken, ücretsiz maske dağıtımına da başlandı.
ELİ BAŞ KALAN PORTAKAL ÇAREYİ JAPONYA'DA BULDU
Türkiye'nin Avrupa ve ABD'den çok daha başarılı bir süreç yürütmesiyle eli boş kalan Fatih Portakal, çareyi Japonya'da buldu. Portakal, sırf Türkiye'yi karalamak için sayısal olarak anlamsız, ekonomik rakamlar açısından zoraki bir karşılaştırma yaparak "Salgin belasi devlet yönetimlerinin yeterlilik veya yetersizlik anlamında güçlerini de ortaya çıkardı. Mesela yönetimlerin halka yönelik ekonomik destek paketleri. Son #Japonya açıkladı 988 milyar dolar. Türkiye'nin paketi 15 milyar dolar olunca insan çok şaşırıyor." ifadelerini kullandı.
NANKÖRSÜNÜZ!
Portakal'ın zoraki paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının da hedefindeydi. Twitter kullanıcıları, Fatih Portakal'ın söz konusu paylaşımı için "Bir insan, ülkesini, devletini neden her zaman aşağılama ihtiyacı duyar?", "Avrupa ,ABD kıyaslaması elinizde patladı şimdi de Japonya örneği veriyorsunuz." ,"100 yıldır heykel yapanlar faturayı bu hükümete çıkarıyor" gibi yorumlarda bulundu.
TAKVİM.COM.TR
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