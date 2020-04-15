Son dakika: Bakan Dönmez duyurdu: Borel yarından itibaren satışta olacak 15.04.2020 13:43

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli dezenfektanı Borel'in yarından itibaren farklı noktalarda satışta olacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli dezenfektanı Borel'in yarından itibaren farklı noktalarda satışta olacağını duyurdu. Bakan Dönmez ilk parti ürünlerin Sağlık, İçişleri, Enerji ve Aile Bakanlıklarına gönderileceğini duyurdu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar

Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.

Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.

Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.

Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.

Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.

Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.

BOREL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.

Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.