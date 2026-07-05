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Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 4 ağır yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 4 ağır yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Darende ilçesi Medişeyh mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Özgür Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan sürücünün eşi Tuba Doğan ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3'ü çocuk 4 ağır yaralı, hastaneye kaldırıldı.
kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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