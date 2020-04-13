Yıllardır ülkemizde ABD sermayesiyle tetikçilik yapan, yalan ve çarpıtma dolu haberleriyle kasıtlı ve sistematik bir şekilde hükümeti hedef alan FOX TV , koronavirüsle mücadele sürecinde de boş durmadı. Türkiye'nin yürüttüğü başarılı süreci baltalamaya çalışan FOX TV, Sağlık Bakanı'nın açıkladığı ölü sayılarını bile çarpıtmaktan geri durmadı.Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç , FOX TV'nin kirli siciline dikkat çekerekifadelerini kullandı.İşte Ahmet Kekeç'in o yazısı ve FOX TV'nin kirli sicili:

"Bir Amerikan kuruluşu... "İzinle" ülkemizde yayın yapıyor... Dolayısıyla, yayın yaptığı ülkenin kuralları FOX TV'yi de bağlar, bağlamalıdır.

Hayır, bu TV bağımsız bir ada gibi.

İstediği gibi yayın yapıyor.

İstediği gibi çarpıtıyor.

İstediği "yalanları" yaygınlaştırıyor.

Kısacası, yayın yaptığı ülkenin "sinir uçlarıyla" oynayan ve her biri "milli güvenlik sorunu" oluşturabilecek manipülasyonlarda bulunuyor.

Geçen haftaki performanslarına bir bakalım.

Bakalım nasıl "yayıncılık" yapıyorlar!

BİR- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında son durumu açıklıyor. İlk günden başlayarak toplam can kaybı 1.006'ya yükselmiş. Vaka sayısı ise 4 bin 747'ye çıkmış. FOK TV bunu, alt yazıyla, "bir günlük can kaybı 1.006" olarak sunuyor.

Dünya rekoru...

Bu hatasını (daha doğrusu yalanını) düzeltmiyor. Alt yazı uzunca bir süre "o şekilde" kalıyor.

İKİ- Bu kanalın sunucularından biri, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını değerlendirirken (itibarsızlaştırırken) vatandaşa hitaben şunları söylüyor: "Devlet bankalardaki mevduatınıza el koyacak."

Kaos ve kargaşa çıkaracak bir yalan...

Yalan olduğunu bile bile yapıyor bunu.

Manipülasyona doymuyor, erkesi gün Ali Babacan'ı ekrana çıkarıyor. Aynı yalanı bir de onun ağzından dinletiyor.

Sorulduğunda, "Sehven oldu, yanlışlıkla oldu" diyorlar ama esasında "programlı" yalanlar bunlar.

Hazır yeri gelmişken, bir de "Portakal" namıyla maruf arkadaşa bakalım. Belli ki "seçilmiş" biri. "Takıntı" derecesinde AK Parti ve Erdoğan düşmanı bir adam...

FETÖ'cüleri ve PKK'lıları çok seviyor.

Birlikte çalıştığı "gazeteciler"den (!) bazıları hâlâ FETÖ şüphelisi.

PKK'yı da "meşru siyasal taraf" sayıyor. Arada sırada "PKK'ya teşekkür etmelisiniz" gibilerden açıklamalar yapıyor.

Mizansen (kurgulu) haber yaptıracak kadar kendini düşüren bu adam sürekli "teşhir" edilmelidir.

Onun cezası da bu olsun...

Utanmayacaktır ama gelecek kuşaklarda bir dönem Türkiye'de nasıl gazetecilik yapıldığına dair bir kanaat oluşsun/oluştursun.

Portakal gibi "düşük" adamlara alan açan özel televizyon kanalı FOX TV'ye gelince...

Bu kanalın yayınları teşrih masasına yatırılmalıdır.

Sürekli "kaos" ve "iç kargaşa" kovalayan (kaosu ve iç kargaşayı siyaset yordamı haline getiren), dolayısıyla giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşen bu kanalın lisansı gözden geçirilmeli, hatta iptal edilmelidir.

Siz Amerika'da, Amerika'nın içişlerine bu kadar müdahil ve bir güvenlik sorunu oluşturacak kadar sinir uçlarında gezinen, sürekli kaosa ve kargaşaya oynayan bir televizyon yayınını hayata geçirebilir misiniz?

Buna izin verilir mi sanıyorsunuz?

Bunu yapamazsınız.

Dolayısıyla biz de, Gezi ve 17/25 Aralık'tan başlayarak, ülkenin altını oymaya çalışan girişimlerin tümünde "aktör" olarak pozisyon almış, hatta 15 Temmuz darbesini tedvire memur edilmiş bu "düşman" kanala izin vermemeliyiz.

En azından, "mütekabiliyet" aramalıyız."



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Fatih Portakal'ın başını çektiği yalan ekibine sosyal medyadan da tepki yağıyor. FOX TV'nin manipülatif haberlerine ilişkin Twitter'a yorum yağdıran vatandaşlar, "FOX TV kapatılmalı millet, vatan düşmanı bunlar" yorumunda bulundu.







