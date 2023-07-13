SON DAKİKA I Emeklisine yüzde 25 zam TBMM'de kabul edildi! İşte yeni zamlı emekli maaşları...

Son dakika haberi... SSK ve Bağ - Kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, %25'lik zam ile birlikte hangi emekli ne kadar maaş alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.