EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA I SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam TBMM'de kabul edildi!

SSK ve Bağ - Kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam TBMM'de kabul edildi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Mevcut maaş: 7.500 TL
% 25 zamlı maaş: 9.375,00 TL
Mevcut maaş: 7.600 TL
% 25 zamlı maaş: 9.500,00 TL
Mevcut maaş: 7.700 TL
% 25 zamlı maaş: 9.625,00 TL
Mevcut maaş: 7.800 TL
% 25 zamlı maaş: 9.750,00 TL
Mevcut maaş: 7.900 TL
% 25 zamlı maaş: 9.875,00 TL
Mevcut maaş: 8.000 TL
% 25 zamlı maaş: 10.000,00 TL
Mevcut maaş: 8.100 TL
% 25 zamlı maaş: 10.125,00 TL
Mevcut maaş: 8.200 TL
% 25 zamlı maaş: 10.250,00 TL
Mevcut maaş: 8.300 TL
% 25 zamlı maaş: 10.375,00 TL
Mevcut maaş: 8.400 TL
% 25 zamlı maaş: 10.500,00 TL
Mevcut maaş: 8.500 TL
% 25 zamlı maaş: 10.625,00 TL
Mevcut maaş: 8.600 TL
% 25 zamlı maaş: 10.750,00 TL
Mevcut maaş: 8.700 TL
% 25 zamlı maaş: 10.875,00 TL
Mevcut maaş: 8.800 TL
% 25 zamlı maaş: 11.000,00 TL
Mevcut maaş: 8.900 TL
% 25 zamlı maaş: 11.125,00 TL
Mevcut maaş: 9.000 TL
% 25 zamlı maaş: 11.250,00 TL
Mevcut maaş: 9.050 TL
% 25 zamlı maaş: 11.312,50 TL
Mevcut maaş: 9.100 TL
% 25 zamlı maaş: 11.375,00 TL
Mevcut maaş: 9.200 TL
% 25 zamlı maaş: 11.500,00 TL
Mevcut maaş: 9.300 TL
% 25 zamlı maaş: 11.625,00 TL
Mevcut maaş: 9.400 TL
% 25 zamlı maaş: 11.750,00 TL
Mevcut maaş: 9.500 TL
% 25 zamlı maaş: 11.875,00 TL
Mevcut maaş: 9.600 TL
% 25 zamlı maaş: 12.000,00 TL
Mevcut maaş: 9.700 TL
% 25 zamlı maaş: 12.125,00 TL
Mevcut maaş: 9.800 TL
% 25 zamlı maaş: 12.250,00 TL
Mevcut maaş: 9.900 TL
% 25 zamlı maaş: 12.375,00 TL
Mevcut maaş: 10.000 TL
% 25 zamlı maaş: 12.500,00 TL
Mevcut maaş: 10.100 TL
% 25 zamlı maaş: 12.625,00 TL
Mevcut maaş: 10.200 TL
% 25 zamlı maaş: 12.750,00 TL
Mevcut maaş: 10.300 TL
% 25 zamlı maaş: 12.875,00 TL
Mevcut maaş: 10.400 TLx
% 25 zamlı maaş: 13.000,00 TL
Mevcut maaş: 10.500 TL
% 25 zamlı maaş: 13.125,00 TL
Mevcut maaş: 10.600 TL
% 25 zamlı maaş: 13.250,00 TL
Mevcut maaş: 10.700 TL
% 25 zamlı maaş: 13.375,00 TL
Mevcut maaş: 10.800 TL
% 25 zamlı maaş: 13.500,00 TL
Mevcut maaş: 10.900 TL
% 25 zamlı maaş: 13.625,00 TL
Mevcut maaş: 11.000 TL
% 25 zamlı maaş: 13.750,00 TL
Mevcut maaş: 11.100 TLx
% 25 zamlı maaş: 13.875,00 TL
Mevcut maaş: 11.200 TL
% 25 zamlı maaş: 14.000,00 TL
Mevcut maaş: 11.300 TL
% 25 zamlı maaş: 14.125,00 TL
Mevcut maaş: 11.400 TL
% 25 zamlı maaş: 14.250,00 TL
Mevcut maaş: 11.500 TL
% 25 zamlı maaş: 14.375,00 TL
Mevcut maaş: 11.600 TL
% 25 zamlı maaş: 14.500,00 TL
Mevcut maaş: 11.700 TL
% 25 zamlı maaş: 14.625,00 TL
Mevcut maaş: 11.800 TL
% 25 zamlı maaş: 14.750,00 TL
Mevcut maaş: 11.900 TL
% 25 zamlı maaş: 14.875,00 TL
Mevcut maaş: 12.000 TL
% 25 zamlı maaş: 15.000,00 TL
Mevcut maaş: 12.100 TL
% 25 zamlı maaş: 15.125,00 TL
Mevcut maaş: 12.200 TL
% 25 zamlı maaş: 15.250,00 TL
Mevcut maaş: 12.400 TL
% 25 zamlı maaş: 15.500,00 TL
Mevcut maaş: 12.500 TL
% 25 zamlı maaş: 15.625,00 TL
Mevcut maaş: 12.600 TL
% 25 zamlı maaş: 15.750,00 TL
Mevcut maaş: 12.700 TL
% 25 zamlı maaş: 15.875,00 TL
Mevcut maaş: 12.800 TL
% 25 zamlı maaş: 16.000,00 TL
Mevcut maaş: 12.900 TL
% 25 zamlı maaş: 16.125,00 TL
ÖDEME 12 GÜN SÜRECEK
Temmuz zammı yüzde 25'e çıkan SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışın yansıtıldığı aylıklarını ayın 17'sinden itibaren alacak.
Tahsis numaralarının son rakamına göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz tarihleri arasında yüzde 25 zamlı aylıklarını hesabında görecek.