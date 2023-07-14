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Anlık borsa haberleri: Borsa yeni açılış rekoru kırdı!

Anlık borsa haberleri: Borsa yeni açılış rekoru kırdı!
14.07.2023 10:18 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:18

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Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da yeni açılış rekoru kırıldı. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,74 artışla 6 bin 415 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,37 ile turizm oldu.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,17 puan artışla ve yüzde 0,74 değer kazanarak 6.415,52 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15 ve holding endeksi yüzde 0,66 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,37 ile turizm oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 artışla 6.368,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.436,83 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankalar ve BlackRock'ın 2. çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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