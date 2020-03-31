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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Kovid-19 gündemiyle toplandı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Kovid-19 gündemiyle toplandı

31.03.2020 19:18

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları ile toplantı yapıldığını bildirdi. Bakan Albayrak, gündemin Kovid-19 olduğunu açıkladığı paylaşımında, "Küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk." ifadelerine yer verdi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Kovid-19'un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

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