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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı

31.03.2020 23:17

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a karşı ekonomik tedbirleri açıkladığı videosuna yer verdi.


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