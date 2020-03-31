Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden #BizBizeYeterizTürkiyem etiketiyle paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a karşı ekonomik tedbirleri açıkladığı videosuna yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı31.03.2020 23:17
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı
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