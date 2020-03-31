Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına TİM 15 milyon TL bağışladı! 31.03.2020 17:41

Başkan Erdoğan’ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek yağıyor. Savunma sanayinin önde gelen dev firmalarının 10 milyon TL’lik destek açıklamasının ardından bir destek de TİM’den geldi. Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 15 milyon TL bağışta bulunduklarını duyurdu.

