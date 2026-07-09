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Husumetliler pompalı tüfekle çatıştı: 1 ağır yaralı

Husumetliler pompalı tüfekle çatıştı: 1 ağır yaralı

Niğde'de aralarında husumet bulunan şahısların görüşmek için bir araya geldiği sırada çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Görüşmek için bir araya geldiler

Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan şahıslar konuyu görüşmek üzere belirlenen noktada bir araya geldi. Şahıslar arasında başlayan tartışma, karşılıklı sözlü sataşmaların ardından kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Arbede esnasında gruptaki bir kişi, yanında getirdiği pompalı tüfeği ateşledi. Silahtan çıkan saçmaların hedefi olan O.K. yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerinde inceleme başlattı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan O.K., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karıştığı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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