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    • Ekonomi
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    • 30.03.2020 19:39
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    Son dakika: duyurdu: Vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz

    Son dakika haberine göre, , Kovid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz
    , Kovid-19'a karşı alınan ekonomik önlemlerle ilgili hesabından bir paylaşımda bulundu.


    Bakan Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.

    Tüm firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

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