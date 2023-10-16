Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim bütçe verilerine göre, eylül ayında dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden bir aktarım yapılmadı.

Temmuz ayında bütçeden 34 milyar 483,6 milyon TL gibi rekor bir aktarım yapılmış, ağustos ayında ise bir aktarım olmamıştı.

Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 152 milyar 52 milyon 518 bin TL seviyesinde kaldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 6 Ekim tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 3 trilyon 288 milyar 609 milyon TL oldu.