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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023, 12:17 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 12:26

Engelli hibe desteği müjdesi! Bakan Işıkhan duyurdu! Devletten 150 bin TL hibe! (Video haber) - 16.10.2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteğinin detaylarını açıkladı. Işıkhan, “Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin TL’ye kadar hibe desteği veriyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden engelli ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği verileceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:

"İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz.

Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin TL'ye kadar hibe desteği veriyoruz.

Başvurmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için👇

http://iskur.gov.tr adresinde "Duyurular" bölümünden başvuru rehberine erişebilir.

🗓️ Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023"

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