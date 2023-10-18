Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 272,35 puan azalarak 7.842,66'dan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 150,38 puan ve yüzde 1,85 değer kazanarak 7.964,63 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.836,99, en yüksek 8.015,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,36 azalışla 7.842,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 3,34, sanayi endeksi yüzde 3,48, mali endeks yüzde 3,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 303,05 puan ve yüzde 3,56 düşüşle 8.202,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Astor Enerji, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.943 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.943 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 7,2 artışla 1 milyon 835 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 29,10'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,9464 lira, satışta 28,0583 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,8524 lira, satışta 27,9640 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0540, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 149,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 90,3 dolardan işlem görüyor.