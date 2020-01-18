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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş faiz açıklaması: Daha da inecek

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş faiz açıklaması: Daha da inecek

18.01.2020 15:33

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Ülkemizin ilk hızlı metrosu ünvanını kazanacak bu hatla havalimanı Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak." dedi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik de "Faizleri indirdik, daha da inecek" dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine iştirak ediyor.

Başkan Erdoğan'ın faiz açıklaması:

Türkiye'nin tamamına 17 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların hepsinden kat be kat fazla hizmet götürmeyi başardık.

Toplu konut olmaz, yapılmaz diyorlardı. Başvuru 1 milyonu aştı. Niye benim milletim bir kuruma inanıyorsa, orada akan sular durur. TOKİ'ye inanıyor, başvuru yapıyor. Faizler indikçe benim vatandaşımın bu noktadaki müracaatı daha da artacak. Vatandaşımın gecekonduda oturmasını istemiyorum. Milletimiz daima yanımızda yer aldı.

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