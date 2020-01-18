Emeklilere promosyonda artış müjdesi! Bankalar emeklilere kaç TL promosyon veriyor? İşte sunulan rakamlar 18.01.2020 17:35

Zamlı maaşlarını alan emeklilerin promosyon dönemi geldi. Emekli vatandaşlar belirli tarihler aralığında bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Bazı bankalarda promosyon ücreti bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. Peki, Emeklilere promosyon nedir? Bankalar emeklilere kaç TL promosyon veriyor? Promosyonda yeni anlaşma dönemi ne zaman? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında 2020 yılına dair emeklilerin promosyon ücretleri hakkında açıklamalarda bulundu. İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

İkinci promosyon ödemesi için geri sayım devam ederken, bankaların kampanyalarda yarışı sürüyor. Ocak ayına az bir zaman kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş promosyon tekliflerini merak ediyor. 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. Bu kapsamda emekliler arama motorlarında "Bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? " sorusuna yanıt arıyor. İşte emekliye sunulan teklifler...

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING'ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.