Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatında tavan ne kadar oldu? İşte 2020 kıdem tazminatı hesaplama işlemi... 18.01.2020 09:58

2020 yılı Ocak ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Şubat ayında ilk zamlı maaşlarını alacak olan milyonlarca çalışan aynı zamanda kıdem tazminatıyla ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde Aralık ayının son günlerinde karar alındı. Bu kapsamda milyonlarca çalışan "Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem tazminatında tavan ücret miktarı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2020 yılı kıdem tazminatı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Arzu Yatar aktardı...

Kıdem tazminatı ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Asgari ücret, memur ve emekli zammının ardından yeni yılda milyonlarca çalışan kıdem tazminatı hesaplama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatı hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte 2020 kıdem tazminatı hesaplama işlemi

YENİ YILDA KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020'nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacak. Tazminat tavanı 2019'un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı. Böylece kıdem tazminatı 2020'de yüzde 5.49 artmış oldu.

Buna göre işinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.

KİMLERİ ETKİLİYOR?

Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor. Örnek olarak 3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi oldukça basit bir formül üzerinden gerçekleşiyor. Kişinin SSK'ya ödenen brüt ücreti ile çalıştığı yıl çarpılıyor. Ortaya çıkan rakam işçiye işten ayrılırken ödeniyor.

Örneğin, 5 bin TL brüt ücret kazanan bir kişi 7 yıl bir kurumda çalışırsa net 35 bin TL kıdem tazminatı alır. İşten çıkarıldığı süre için ihbar tazminatı hakkı da vardır.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para.