Sıfır konutta faiz oranları düştü! Sıfır konutta yüzde 0.79 faiz oranı resmen başladı! İşte 120 ve 180 aylık banka faiz oranları 09.01.2020 15:30

9 Ocak konut kredisi 0,79 faiz oranı hangi bankalarda? Sorusu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda resmi açıklama gelmişti ve ev alacak vatandaşları sevindiren haber verilmişti. Geçtiğimiz hafta Bakan Albayrak 'ın müjdesini verdiği konut kredisi faiz indirimi sonrası açıklama yapan Ziraat Katılım Bankası, konutta kredi faizlerinin 0.79'a düştüğünü dün duyurmuştu. Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım kampanyayı resmen başlattı ve şartlarını duyurdu. Buna göre her bankada farklı vade, üst limit ve oran sunulduğu görüldü. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Haberin ayrıntılarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında aktardı.

9 Ocak konut kredisi 0,79 faiz oranı hangi bankalarda? Kamu bankaları, yüzde 0.99 olan konut kredisi faizlerini bir kampanya düzenleyerek sıfır konutlar için yüzde 0.79'a düşürdü. Vakıfbank, 180 aya varan vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.79 avantajı sunuyor. Ziraat Katılım, 120 aya varan vadelerde 500 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 0.79 kampanyası düzenliyor. Vakıf Katılım ise 60 aya varan vadelerde yüzde 0.79 finansman oranı uyguluyor. 61 ay ile 120 ay arasında oran yüzde 0.94'e yükseliyor. Detaylar takvim.com.tr sayfasında sizlerle. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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Vadeye göre oran

Vakıfbank, 180 aya varan vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.79 avantajı sunuyor. Ziraat Katılım, 120 aya varan vadelerde 500 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 0.79 kampanyası düzenliyor. Vakıf Katılım ise 60 aya varan vadelerde yüzde 0.79 finansman oranı uyguluyor. 61 ay ile 120 ay arasında oran yüzde 0.94'e yükseliyor.

İlk kez satış şartı

Kamu bankalarının uygulayacağı 0.79 faiz oranı, konut üreticisi (müteahhit veya yüklenici) firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlar için geçerli olacak. Tapuda daha önce işlem gören konut, kullanılmamış olsa bile kampanyadan yararlanamayacak.

Yapılandırma olacak mı?

Kamu bankalarının sıfır konutlara uyguladığı yüzde 0.79 oran bir konut kredisi kampanyası olarak düzenlendi. Yani bu bir faiz indirimi değil. Bu nedenle daha önce yüzde 0.99'dan sıfır konutlar için kredi çekenlere yapılandırma hakkı verilmedi.

Ziraat Katılım kredi faiz oranını 0.79 'a düşürdü.

Resmi açıklama geldi ve ev alacak vatandaşları sevindiren haber verildi. Geçtiğimiz hafta Bakan Albayrak 'ın müjdesini verdiği konut kredisi faiz indirimi sonrası açıklama yapan Ziraat Katılım Bankası, konutta kredi faizlerinin 0.79 'a düştüğünü duyurdu.

HESAPLAMA

0,79 faizle çekilecek konut kredisinde geri ödeme taksitleri ve toplam ödemeler şu şekilde;

100 BİN TL

120 ay vadede aylık taksit 1292 TL. Toplam geri ödeme 155 bin 145 TL.

60 ay vadede aylık taksit 2099 TL. Toplam geri ödeme 125 bin 952 TL.

150 BİN TL

120 ay vadede aylık taksit 1939 TL. Toplam geri ödeme 232 bin 718 TL.

60 ay vadede aylık taksit 3148 TL. Toplam geri ödeme 188 bin 928 TL.

200 BİN TL

120 ay vadede aylık taksit 2585 TL. Toplam geri ödeme 310 bin 291 TL.

60 ay vadede aylık taksit 4198 TL. Toplam geri ödeme 251 bin 905 TL.

250 BİN TL

120 ay vadede aylık taksit 3232 TL. Toplam geri ödeme 387 bin 864 TL.

60 ay vadede aylık taksit 5248 TL. Toplam geri ödeme 314 bin 881 TL.

En sık hesaplanan konut kredileri (0.99 faiz oranı ile)

50.000 TL Kredi 120 Ay Vade 713 TL

80.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1142 TL

100.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1427 TL

150.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2141 TL

200.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2855 TL

250.000 TL Kredi 120 Ay Vade 3569 TL

Aşağıda yer alan linkler ile 24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları hesaplanabilir

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KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.

Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.