Sultangazi'de silahlı saldırı: Ömer Faruk Dizman kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 10:40

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gece saatlerinde sokak ortasında meydana gelen silahlı kavga kanlı bitti. Esentepe Mahallesi 2422 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, çalıntı motosikletle husumetlilerinin yanına gelen bir şüpheli, etrafa kurşun yağdırarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Tartışma Büyüdü, Silahını Çekip Vurdu

Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosikletle sokağa gelen şüpheli şahıs ile sokakta bulunan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine motosikletli şüpheli, yanındaki ateşli silahı çıkararak gruba doğru ardı ardına ateş açtı. Şüphelinin namlusundan çıkan kurşunlar, sokaktaki Ömer Faruk Dizman ve K.G. isimli kişilerin karın ve omuz bölgelerine isabet etti. Saldırgan, olay yerinde motosikletini ve kaskını bırakarak yaya olarak kaçtı.

Ağır Yaralanan Genç Kurtarılamadı

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla acil servise kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan yaralılardan Ömer Faruk Dizman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı K.G.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Motosiklet Çalıntı Çıktı: Ekipler Alarmda

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan asayiş ekipleri, şüpheliye ait kask, dolu halde 1 adet şarjör ve 4 adet boş kovan ele geçirdi. Yapılan şasi numarası sorgulamasında, saldırganın geride bıraktığı plakasız motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı insan avı başlattı.