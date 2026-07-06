Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:58

Tokat-Turhal karayolunda tırın dorsesine arkadan çarpan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü Mustafa Oğuzhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Tırın Dorsesine Arkadan Çarptı



Turhal istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki 60 AFY 815 plakalı otomobilin, aynı istikamette ilerleyen E. D. (50) idaresindeki 46 AJT 912 plakalı tırın dorsesine arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mustafa Oğuzhan araç içerisinde ağır yaralandı.

Hastanede Yapılan Müdahaleler Yetmedi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde yoğun bakıma alınan Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan tır sürücüsünün ifadesine başvurulurken, emniyet güçlerinin kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.