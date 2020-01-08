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  • 09.01.2020 10:02
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:02

TEB, Ziraat, Vakıfbank, ve Garanti kredi oranları... 9 Ocak düşük 0.79, 0.95 faizli konut kredisi veren lar!

9 Ocak düşük 0.79, 0.95 li konut kredisi veren lar! En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faizleri düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar şu sıralar ev alma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Peki düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte 9 Ocak bankaların güncel kredi faiz oranları...

8 Ocak düşük 0.79, 0.95 faizli konut kredisi veren bankalar!

9 Ocak konut kredisi faiz oranları için son dakika haberi gelmişti. Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının konut kredisi için uyguladığı faizin 1 Ocak itibariyle 0,99 dan 0,79 a çekileceğini açıklamıştı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Peki, 0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangileri? TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Garanti bankası kredi faiz oranları nedir? İşte 9 Ocak bankaların güncel kredi faiz oranları...

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HaberlerEkonomi HaberleriTEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Garanti kredi faiz oranları... 9 Ocak düşük 0.79, 0.95 faizli konut kredisi veren bankalar!
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