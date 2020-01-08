9 Ocak konut kredisi faiz oranları için son dakika haberi gelmişti. Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının konut kredisi için uyguladığı faizin 1 Ocak itibariyle 0,99 dan 0,79 a çekileceğini açıklamıştı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Peki, 0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangileri? TEB, Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ve Garanti bankası kredi faiz oranları nedir? İşte 9 Ocak bankaların güncel kredi faiz oranları...

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