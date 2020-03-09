OPEC’teki gerilim petrol fiyatlarını sert düşürdü! | Petrol fiyatları neden geriledi? 09.03.2020 12:34

Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs ekonomiyi adeta yerle bir etti. Küresel piyasalar Pazartesi gününe petrol fiyatlarındaki sert düşüşle başladı. Öte yandan Pazar günü OPEC toplantısında patlak veren petrol fiyatı ve arz miktarı tartışmasının da piyasalar üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Ayrıca Suudi Arabistan, bir zamanlar müttefiki Rusya'ya karşı bir fiyat savaşı başlatarak piyasada şok etkisi yarattıktan sonra petrol fiyatları tarihi bir çöküş yaşadı. Petrol fiyatları 30 yılın en sert düşüşünü yaşayarak tarihi dip seviyeyi gördü. Yaklaşık olarak yüzde 30 oranında gerileyen petrol fiyatları, en düşük 31.27 dolara geriledi.

Petrol fiyatları, 1991 yılından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Petrol fiyatları, cuma gününü 45 dolardan tamamlarken; bugün yaklaşık yüzde 30 gerileyerek 31.27 dolara kadar geriledi. Brent petrol fiyatı saat 08.47 itibarıyla yüzde 27.10 oranında düşüşle 32.96 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı en son 20 Ocak 2016 tarihinde 27.70 dolara kadar gerilemişti.

PETROL FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşünün ardındaki sebep, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 5-6 Mart'ta gerçekleşen toplantısında üretim kesintisinin sürdürülmesiyle ilgili karar alınamaması oldu.

OPEC üyeleri 1.5 milyon varil kesinti önerisinde bulunurken, OPEC+ üyesi Rusya bunu kabul etmedi ve petrol rezervlerinin fiyat düşüşüne hazırlıklı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ise buna karşılık olarak ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldığını duyurdu.