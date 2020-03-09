Son dakika... Altın fiyatları zirveye koşuyor! Petrol çakıldı, altın uçuşa geçti! 9 Mart çeyrek ve gram altın ne kadar? 09.03.2020 10:42

Koronavirüsün etkileri ve petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 30 düşüş, uluslararası piyasaları hareketlendirdi. Brent petrol fiyatı yüzde 30 düşerek 31.7 dolara çakıldı. Bu gelişmenin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Çeyrek ve gram altın ne kadar sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. 9 Mart altın fiyatları A Para canlı yayın ile anlık takip edilebiliyor. Ekonomideki son gelişmeleri A Para uzman yorumlarıyla dakika dakika takip edebilirsiniz. İşte, 9 Mart altın fiyatları ve çeyrek gram altın ne kadar sorusunun yanıtı!

Yükselişini her gün sürdüren altın son 7 yılın zirvesini gördükten sonra durmuyor. Petrol fiyatlarının çakılmasının ardından altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 9 Mart çeyrek ve gram altın ne kadar? Günün altın fiyatları en güncel yorumlar ve uzman konuklarla A Para canlı yayın ile takip edilebiliyor. Koronavirüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini görmüştü. Altın yüzde 1.2 yükselerek ons başına 1,693.15 dolara ulaştı.

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! (9 MART)

GRAM ALTIN FİYATI

326,75

326,92

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

330,19

330,29

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.680,71

1.681,95

ÇEYREK ALTIN FİYATI

522,79

534,52

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.168,00

2.201,00

YARIM ALTIN FİYATI

1.042,32

1.069,03

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.091,17

2.131,53

ATA ALTIN FİYATI

2.156,52

2.209,99

PETROL SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi ve yaklaşık yüzde 27 kayıpla işlem görüyor.

Cuma 50,45 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 26,7 azalışla 33,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 29,46 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı dün gece en düşük 31,27 dolara, WTI tipi petrolün varil fiyatı da en düşük 27,34 dolara kadar geriledi. Böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesini kaydetti.