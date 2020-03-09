Son dakika... Uzmanlar uyardı! Benzin fiyatları düşecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...| Petrol fiyatlarında son durum 09.03.2020 12:35

Benzin fiyatları düşecek mi? Petrol fiyatlarının sert düşüşünün ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları yaklaşık yüzde 30 düşerken dünya piyasaları bu sert düşüşle çalkalanıyor. Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan Cuma günü Rusya'yı üretimi önemli oranda azaltmaya ikna edememişti. Suudi Arabistan bunun üzerine hafta sonu petrol fiyatlarını düşürdü. Petrol fiyatlarının düşüşünün ardından vatandaşlar benzin fiyatlarını sorguluyor.

Dünyayı sarsan petrol fiyatları düşüşünün ardından benzin fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Benzin fiyatları düşecek mi? Suudi Arabistan ve Rusya arasında yaşanan fiyat anlaşmazlığının ardından Suudi Arabistan petrol fiyatlarını düşürdü. Yaklaşık yüzde 30'a varan sert düşüşün ardından birçok ülkede altın dolar ve euro hareketlendi. Petroldeki düşüşün benzin fiyatlarını da yakından etkilemesi bekleniyor. Peki, benzin fiyatları ne kadar?

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6 lira 63 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 27 kuruş.

Ankara'da benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 6 lira 33 kuruş.

İzmir'de benzinin fiyatı 6 lira 71 kuruş motorinin litre fiyatı ise 6 lira 34 kuruş.

BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşmaya varamamasının ardından Suudi Arabistan nisan ayı kontratlarında ilk etapta 8 dolarlık düşüş gerçekleştirdi. Brent türü ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 31.38 dolara kadar geri çekildi.

Koronavirüs sonrası petroldeki hamleleri Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bir bilek güreşine benzeten piyasa uzmanları petroldeki büyük düşüşün iç piyasadaki akaryakıt tarafına da ciddi indirim olarak yansımasını bekliyor.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC'te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu. Uluslararası fiyatların şu anki seviyelerde kalması durumunda benzinde salı gecesi 70 kuruş, motorinde 60 kuruş indirim bekleniyor.

EMTİA PİYASALARI SON DURUM

Covid-19 salgınının ekonomide ağır kayıplar yaratacağına ilişkin endişelerle, küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limana yönelmeleriyle, altın fiyatları 1,702 dolara kadar yükselirken, Suudi Arabistan'ın "üretim artışı" yapacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 30'dan çok düştü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında en az 3,639 kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise en az 106,893 olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Suudi Arabistan'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ürdeticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nda çıkan anlaşmazlık üzerine, Nisan ayında üretimi günde 10 milyon varil artıracağına ilişkin açıklamasının ardından yüzde 30'dan çok düşerek 31.92 dolara kadar geriledi.

OPEC+ Grubu'nda, diğer büyük ihracatçı Rusya ile, üretim kısıntısı anlaşması üzerinde uzlaşamamasının ardından, Suudi Arabistan beklenmeyen bir adım atarak, anlaşmazlık nedeniyle üretim artırmayı planladığını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 25.71 düşerek 33.63 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 26.70 düşüşle 30.26 dolardan işlem görüyor.