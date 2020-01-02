Mobilyadaki KDV indirimi fiyatları nasıl etkileyecek? 02.01.2020 13:45

Çanakkale'de iş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." dedi. Bakan Albayrak'ın KDV müjdesini değerlendiren MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti" dedi. Peki mobilyadaki KDV indirimi fiyatları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...