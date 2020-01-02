2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları son dakika düştü! Ziraat Bankası, Vakıfbank ÇKS kredi şartları nedir? 02.01.2020 12:26

2020 Tarım ve çiftçi kredi faiz oranları son dakika düştü! İş insanları ile bir araya gelen Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" dedi. Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımdır. Her yıl ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenir. Ziraat Bankası ve Vakıfbank çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, "Esnaf ve tarımsal kredi faizleri yüzde 9'a düşürüldü" ifadelerini kullandı.. Çiftçilere yönelik tarımsal krediler 2020 yılında da en uygun faiz oranlarıyla bankalar tarafından sunulmaya devam edecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank üzerinden çiftçiler birçok türde tarımsal kredi kullanabilecekler. En uygun çiftçi kredileri faiz oranları ve diğer detaylar haberimizde. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan kredi desteğine tarım kredisi denir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan bu krediyi özellikle köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar kullanmaktadır.

Uygun çiftçi kredisi veren bankalar ise şunlardır:

Ziraat Bankası

Şekerbank

Vakıfbank

Yapı Kredi

Ziraat Bankası ÇKS Kredi Koşulları Nelerdir?

Ziraat Bankası Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz. İnternet ve telefon bankacılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığı takdirde şu evrakları tamamlayarak tarım kredinizi kullanabilirsiniz.

Gerçek kişiler için istenen evraklar şunlardır:

Kimlik fotokopisi

Çiftçilik belgesi

Üretime dayalı tarımsal alanınızı onaylayan tapu ve kire kontratı

İpotek edilen mal beyanı

3 yıllık gelir tablosu

Tüzel kişiler için istenen Evraklar Şunlardır:

Çiftçi veya ÇKS'ya ait belge

Temsil için yetkili kişinin noter onaylı imza sürküleri

Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge

Vergi beyanı

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber aslı

Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri (tapu, kontrat vb.)

İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu

Vakıfbank Çiftçi Kredisi Koşulları Nelerdir?

Vakıfbank Çiftçi Kredisi şartları arasında en önemli olanı çiftçilik belgesine sahip olan katılımcıların başvurmasıdır. Kredi özellikle, bitkisel üretimi, seracılığı, küçük ve büyükbaş hayvancılığa, kümes hayvancılığına teşvik amaçlı verilmektedir. Çiftçinin yatırımına ve ihtiyacına yönelik finansman desteği sağlanmaktadır.

Çiftçi kredisinin özellikleri ise şu şekildedir:

Hasat dönemi dikkate alınarak, yapılan faaliyete göre vade imkanı tanınmaktadır.

Bitkisel üretim işletme kredisi verilmektedir, bu kredi bitkisel üretimi arttırmak amacı ile verilmektedir.

Süt hayvancılığı kredisi verilmektedir bu kredi özellikle, hayvancılık ve çiftçiliğin artması amacı ile verilmektedir, hayvancılığı teşvik etme ve masraflarını karşılamak adına verilen bir finansman türüdür.

Besi hayvancılığı işletme kredisi verilmektedir, özellikle organik üretime giden çiftlik hayvanlarına yönelik kredi verilmektedir.

Sera işletme kredisi verilmektedir özellikle seracılığın artması ile ilgili verilen bu kredi türü organik tarıma katkı sağlamak adına verilen bir finansman türüdür.

Çiftçiler için verilen yatırım kredileri şu şekildedir:

Traktör kredisi.

Araç kredisi.

Makine ve ekipman kredisi.

Tarım arazisi ve tarım arazisi alım kredisi.

Çiftçi kredileri için başvuru evrakları şu şekildedir;

ÇKS, ÖKS ve Türkvet kayıt belgesi.

Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi.

İkametgah kağıdı örneği.

Tapu fotokopileri.

Kira sözleşmeleri.

TARIM KREDİSİ NEDİR?

Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımdır. Her yıl ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan kredi desteğine tarım kredisi denir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan bu krediyi özellikle köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar kullanmaktadır. Normal kredilere göre daha düşük faizli olan tarım kredilerinin vade süresi daha uzundur. Tarım kredi taksit ödemeleri çiftçileri zora sokmayacak şekilde ayarlanır. İlk taksitler hasat zamanı ödenir. Tarım kredileri çiftçiler için can suyu özelliği taşır.