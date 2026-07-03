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Ankara - Niğde otobanında yolcu otobüsü kazası! Yaralılar var

Ankara - Niğde otobanında yolcu otobüsü kazası! Yaralılar var

Ankara - Niğde otobanının Aksaray kesiminde kontrolden çıkan yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde yoldan çıktı. Kazanın ardından otobüste bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Çok Sayıda Ekip Bölgeye Gönderildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri, otobüsten tahliye edildikleri otoyol kenarında uzman ekipler tarafından yapıldı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Olay yerindeki ilk müdahaleleri tamamlanan 19 yaralı, ambulanslarla ivedilikle Aksaray'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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