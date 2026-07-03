Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 18:17 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 18:31

Aksaray'da seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, Niğde-Ankara otobanı Babakonağı mevkisinde yoldan çıktı. Kazanın ardından otobüste bulunan yolculardan ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Çok Sayıda Ekip Bölgeye Gönderildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri, otobüsten tahliye edildikleri otoyol kenarında uzman ekipler tarafından yapıldı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Olay yerindeki ilk müdahaleleri tamamlanan 19 yaralı, ambulanslarla ivedilikle Aksaray'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.