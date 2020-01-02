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Bakan Albayrak: İstihdama dayalı bir büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız

02.01.2020 21:27

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında "Tekirdağ İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Berat Albayrak, "İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız" ifadelerini kullandı.


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