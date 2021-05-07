RAMAZAN İMSAKİYE
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Marketten ne almak yasak? Neler satılamayacak? Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi...

Marketten ne almak yasak? Neler satılamayacak? Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi...
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Marketten ne almak yasak? Marketlerde neler satılamayacak? Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Temel gıdadan elektronik ürünlere, ev tekstilinden bahçe ürünlerine, kıyafetten oyuncaklara, kozmetik ürünlerden teknolojik ürünlere kadar pek çok kategoriden seçenekler marketlerde satılıyordu. İçişleri Bakanlığı yeni genelgesine göre nelerin satışı yasaklandı? İşte ayrıntılar…


MARKETLERDE NELER SATILMAYACAK?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MARKET KONULU GENELGE!

İçişleri Bakanlığı'nın "Market Tedbirleri" konulu genelgesinde, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esaslar belirlenerek, valilere duyuruldu.

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtildi.

TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı hatırlatıldı.

MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

-Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

-7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

-Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

- Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

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