RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Ekonomi Videoları Marketlere satış yasağı yarın başlıyor? Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi...

Marketlere satış yasağı yarın başlıyor? Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi...

Marketlere satış yasağı yarın başlıyor? Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi...
06.05.2021 14:39
Ana Sayfa 15:12
Yarından itibaren marketlerde...
Ana Sayfa 02:30
CHP’nin istifa eden...
Ana Sayfa 02:17
Umur Bey ve Malhun Hatun...
Ana Sayfa 01:54
Bu etin kilosu 10 bin lira!...
Ana Sayfa 01:47
İstanbul'un derelerinden zehir...
Ana Sayfa 10:30
Müge Anlı'da bugün! Nezen...
Ana Sayfa 04:28
Borsa güne nasıl başladı? TCMB...
Ana Sayfa 01:31
Bursa'da ihbara gelen...
Ana Sayfa 01:14
98 firariye şafak operasyonu
Ana Sayfa 01:27
Bayram ikramiyeleri ödeniyor
Ana Sayfa 03:46
SON DAKİKA: İzmir'de dur...
Ana Sayfa 06:58
Cerkutay, Şeyh Edebalı'nın...

Marketlerde yarından itibaren satışı yasak ürünler neler? Sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı yeni market genelgesini yayınladı ve yarından itibaren marketlerde satılmayacak ürünler belli oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarını azaltmak amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulanmaya başlandı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacak ve marketlerde de bu kapsamda bazı değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...


Ekonomi Videoları