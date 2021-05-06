Marketlere satış yasağı yarın başlıyor? Sigara satışı yasaklandı mı? Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi...

Marketlerde yarından itibaren satışı yasak ürünler neler? Sigara satışı yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı yeni market genelgesini yayınladı ve yarından itibaren marketlerde satılmayacak ürünler belli oldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarını azaltmak amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulanmaya başlandı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacak ve marketlerde de bu kapsamda bazı değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Marketlerde satışı yasaklanan ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...