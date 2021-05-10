Son dakika: Bakan Vedat Bilgin açıkladı: Nakdi destek ödemeleri bugün yapılacak

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşa verilen nakdi ücret desteği devam ediyor. Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün başlıyor. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlar ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler.



Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz.



Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 8, 2021









TWITTER'DAN DUYURMUŞTU

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" ifadelerini kullandı.





NAKDİ DESTEK ÜCRETİ UZATILDI MI?

İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer aldı;





"Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı."





NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR VE NE KADAR?

Milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulama olan nakdi ücret desteği, faaliyet gösteren işyerlerinde daha önce sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılan kişilere veriliyor. Nakdi destek ücretinin miktarı bin 500 lira.