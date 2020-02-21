Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 3 müjde birden 21.02.2020 10:18

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Gaziantep'te iş dünyası ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık. Ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Albayrak'ın piyasalara verdiği 3 müjde, A Haber ekranlarında değerlendirildi.