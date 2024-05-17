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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 17:35 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 17:35

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması: "Hedefimize ulaşmakta kararlıyız"

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan enflasyon açıklamasında bulundu. Şimşek, "Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz. Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan enflasyon açıklamasında bulundu.

Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.

Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı… pic.twitter.com/cSuTtGCEMc

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 17, 2024


Şimşek yaptığı açıklamada şu ifadeleme yer verdi:

Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.

Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli.

Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz.

Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır.

Hedefimize ulaşmakta kararlıyız.

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