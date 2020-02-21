Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aldıkları önlemler, ekonomideki tüm kurumların ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ve iş dünyasına verdikleri desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattıklarını söyledi. Gaziantep Ticaret Odası'nda iş dünyası ile buluşan Bakan Albayrak, 2020'nin ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini aktararak, şu mesajları verdi:



● Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek için devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8.5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF + yüzde 1.5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+ yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız.



● İstihdam odaklı İSTOD finansman paketinde de faiz oranlarını sektörlere göre 1-1.5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan kredide yüzde 10'dan yüzde 9'a indi.



● Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk Lirası'na dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığıyla modeli devreye alacağız.





YÜZDE 5 BÜYÜYECEĞİZ

Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Türkiye'yi yeniden sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine kavuşturduk ama yetmez. En az yüzde 5'lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız.







KRİZ SEVDALILARINI HÜSRANA UĞRATTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'ten müjdeyi verdi: Sabit faizli döneme geçiyoruz. Faiz oranlarını 1-1.5 puan indiriyoruz. Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık...