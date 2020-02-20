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    • Ekonomi
    • 20.02.2020 12:13
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    • 20.02.2020 12:22
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    Son dakika haberi: 'tan flaş mesajı

    , "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "da, kurda ve lerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık." dedi. Albayrak,"Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı

    Bakan Albayrak'ın Gaziantep'te iş dünyasına yaptığı açıklamalar şöyle:

    Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık.

    da, kurda ve lerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık.

    (Faiz oranı) 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi.

    İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.

    Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz.

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