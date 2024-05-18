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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 10:41 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 17:03

Amasya'da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvana işkence görüntülerinin bulunduğu video infial yarattı!

Amasya'da faaliyet gösteren Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvana işkence edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Viral olan videoda hayvana balta ile defalarca vurulduğu ve hayvanın eklem yerlerinden bıçaklandığı görüntüler izleyenleri kahretti. Hayvana işkence edilen görüntülerle ilgili Amasya Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik soruşturma başlatıldığını belirterek 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da skandala tepki göstererek, "Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır." dedi.

Amasya'da Kral Et Entegre Merkezi'nde bir hayvana işkence edildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

HAYVANA BALTAYLA VURUP EKLEM YERLERİNİ KESTİLER
Görüntülerde kesilecek hayvana ağzında sigaralı bir adamın baltayla vurduğu ve ayağa kalkmaması için eklem yerlerinin kesildiği görüldü.

Hayvan ayağa kalkmaya denerken defalarca bıçaklandı ve balta darbeleriyle yere yığıldı.

SKANDALA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada duruma tepki yağarken Amasya Valiliğinden konuya ilişkin açıklama geldi.

AMASYA VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI
Valilik olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

"BİLGİMİZ VAR SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Amasya Valisi Yılmaz Doruk Ahaber.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Olaya ilişkin bilgimiz var. Gece geç saatlerde tesise gidildi fakat kapalıydı. Olay savcılığa intikal etti. Biz de idari olarak işlem başlattık. Bu iddiayı öncelikle doğrulamamız gerekiyor. Bu konuda biz de basına açıklama yapacağız. Zaten ekiplerimiz şu an tesislerde inceleme yapıyor." ifadelerini kullandı.

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