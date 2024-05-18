Amasya'da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvana işkence görüntülerinin bulunduğu video infial yarattı!

Amasya'da Kral Et Entegre Merkezi'nde bir hayvana işkence edildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

HAYVANA BALTAYLA VURUP EKLEM YERLERİNİ KESTİLER

Görüntülerde kesilecek hayvana ağzında sigaralı bir adamın baltayla vurduğu ve ayağa kalkmaması için eklem yerlerinin kesildiği görüldü.

Hayvan ayağa kalkmaya denerken defalarca bıçaklandı ve balta darbeleriyle yere yığıldı.

SKANDALA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada duruma tepki yağarken Amasya Valiliğinden konuya ilişkin açıklama geldi.

AMASYA VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI

Valilik olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

"BİLGİMİZ VAR SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Amasya Valisi Yılmaz Doruk Ahaber.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Olaya ilişkin bilgimiz var. Gece geç saatlerde tesise gidildi fakat kapalıydı. Olay savcılığa intikal etti. Biz de idari olarak işlem başlattık. Bu iddiayı öncelikle doğrulamamız gerekiyor. Bu konuda biz de basına açıklama yapacağız. Zaten ekiplerimiz şu an tesislerde inceleme yapıyor." ifadelerini kullandı.