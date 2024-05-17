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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 17:32 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 17:32

Başkan Erdoğan'dan Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarımı 'milli beka' meselesi olarak tanımladı, herkese kapılarının açık olduğunu dile getirdi. "Türkiye’yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz" diyen Erdoğan, Anadolu merkezli yeni bir kalkınma süreci başlatacaklarını ifade etti. Batı'nın Afrika'daki karanlık işleri ve sömürgeci tutumuna dikkat çeken Erdoğan, dünyadaki küresel su problemini işaret ederek "Bölgesel riskler arttıkça rekabet kızışacak daha kanlı hale gelecek. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerekiyor" dedi. Çiftçiye peş peşe müjde veren Başkan Erdoğan, yeni kredi ve hibe limitlerini duyurdu.

Başkan Erdoğandan Tarım Ekosistemi Buluşmasında önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri
Başkan Erdoğan'dan Tarım Ekosistemi Buluşması'nda önemli açıklamalar! Çiftçiye peş peşe müjdeler... Yeni kredi ve hibe limitleri

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