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Haberler Medya Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 15:21 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 17:04

Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvana eziyet görüntüleri viral oldu! Defalarca balta ile vurdular: 5 Gözaltı!

Amasya'da bir et entegre merkezinde hayvana işkence edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. Balta ile hayvana defalarca vurulduğu ve eklem yerlerinden bıçaklandığı görüldü. Hayvana işkence edilen merkezin Kral Et Entegre Merkezi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin Amasya Valiliği'nden flaş bir açıklama geldi. Valilik soruşturma başlatıldığını belirterek 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da skandala tepki göstererek, "Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır." dedi.

Amasya'da Kral Et Entegre Merkezi'nde bir hayvana işkence edildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

HAYVANA BALTAYLA VURUP EKLEM YERLERİNİ KESTİLER
Görüntülerde kesilecek hayvana ağzında sigaralı bir adamın baltayla vurduğu ve ayağa kalkmaması için eklem yerlerinin kesildiği görüldü.

Hayvan ayağa kalkmaya denerken defalarca bıçaklandı ve balta darbeleriyle yere yığıldı.

Hayvana işkence görüntülerine valilikten flaş açıklama!

SKANDALA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada duruma tepki yağarken Amasya Valiliğinden konuya ilişkin açıklama geldi.

AMASYA VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI
Valilik olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

"BİLGİMİZ VAR SORUŞTURMA BAŞLATTIK"
Amasya Valisi Yılmaz Doruk ahber.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Olaya ilişkin bilgimiz var. Gece geç saatlerde tesise gidildi fakat kapalıydı. Olay savcılığa intikal etti. Biz de idari olarak işlem başlattık. Bu iddiayı öncelikle doğrulamamız gerekiyor. Bu konuda biz de basına açıklama yapacağız. Zaten ekiplerimiz şu an tesislerde inceleme yapıyor." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 5 KİŞİ YAKALANDI
Konuya ilişkin Amasya Valiliğinden resmi açıklama da geldi. Açıklamada, "17.05.2024 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve İlimizde bir et entegre tesisinde çekildiği iddia edilen, büyükbaş hayvana eziyet edildiğine dair görüntülere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız bilgileri doğrultusunda, konu hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler İ.T., N.T., H.S., E.Ç. ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce ilgili mevzuatlar doğrultusunda, işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.


OLAYIN TANIĞI KONUŞTU
ahaber.com.tr'nin haberine göre olay anına ilişkin konuşan bir şahıs, "Hayvan ölüm koridorundan ters yöne doğru kaçıyor. Hayvanı sakinleştirmek ve etkisiz hale getirmek için yapılan bir şey. Yaşanan olayı biz de kesinlikle tasvip etmiyoruz." İddiasında bulundu.

FİRMA AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Öte yandan entegre tesisini işleten firmanın avukatı Mehmet Akif Aydın, gazetecilere, olaydan dolayı şirket olarak kendilerinin de çok üzgün olduklarını belirterek, "Böyle bir olayla gündeme gelmek şirket açısından kabul edilebilir bir durum değil. Konuyla ilgili detaylı açıklamayı en kısa zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu. Firma sahibinin olaya ilişkin soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Hayvana işkence görüntülerine Bakan Yumaklı'dan tepki!

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvanlara eziyet etmenin hiçbir gerekçesi olamaz! Amasya'da olduğu belirlenen ve vicdanlara sığmayan hayvana eziyet videosu üzerine Bakanlığımızın ilgili birimleri derhal harekete geçmiştir. Söz konusu işletme hakkında gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır." dedi.

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