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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 09:36 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 09:36

Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar milyonlarca emeklinin hayatını kolaylaştıracak destekleri açıkladı. Destekler ile KYK yurtlarında ücretsiz tatil, trenle indirimli yolculuk, emekli kartıyla faturalarda indirim ve daha birçok yenilik geliyor. İşte detaylar...

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere destek paketini açıkladı. Emeklilerin talep ve beklentilerini iletebilecekleri bir iletişim platformunun kurulacağını açıklayan Işıkhan, "Emekliler tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek" dedi.

Emeklilere destek yağacak!

Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını anlattı. Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak desteklerden bazıları şöyle sıraladı:

- KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.
- Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.
- PTTCELL tarafından Emekli Paketi oluşturuldu.
- PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanacak.
- TCDD'de ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.
- TROY ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

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