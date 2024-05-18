PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 15:10 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 15:10

Van Başkale'de askeri araç devrildi: 11 yaralı

Son dakika haberi! Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada 11 asker yaralandı.

Başkale'ye 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı İran sınırındaki Yeşilbulak mezarında, sabah saatlerinde devriye görevi yürüten askeri araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

Kazada 11 asker yaralandı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 6 asker, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
Erkan Yolaç öldü mü?
18.05.2024Cumartesi
Hayvana işkence görüntülerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan tepki: ''Hiçbir gerekçesi olamaz!''
18.05.2024Cumartesi
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı
18.05.2024Cumartesi
SON DAKİKA HABERİ! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den FETÖvari kumpasçılara uyarı: Başlar ezilir
18.05.2024Cumartesi
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
18.05.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Amasya’da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvana işkence görüntülerinin bulunduğu video infial yarattı! | Etaş et 01:23
Hayvana işkence görüntülerine valilikten flaş açıklama!
18.05.2024Cumartesi
Beypazarı’nda yangın! Tarihi evlerde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale geldi! 00:24
Beypazarı'nda yangın! 4 ev kullanılamaz hale geldi!
18.05.2024Cumartesi
Emeklilere destek yağacak! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Fatura, eczane ve marketlerde indirim, ücretsiz tatil imkanı 03:01
Emeklilere destek yağacak!
18.05.2024Cumartesi
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu 02:12
Tüm aile adliyeye sevk edildi
18.05.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA