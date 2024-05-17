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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024, 11:11 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024, 11:11

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tantanacıların "sanayi bitti" söyleminin külliyen yalan olduğunu altını çizen Bolat, "Biz geçen yıl ekonomimizi 1 trilyon 118 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaştırdık. Tarihte ilk defa 1 trilyon doları geçtik." ifadelerini kullandı. Yerel seçim öncesi hükümeti hedef alan İsrail'le ticaret tezviratlarına cevap veren Bolat, "Gemi avcılığı yapan çevreleri gördük. 2 Mayıs'tan itibaren İsrail'e ihracat yapılmamaktadır." dedi.

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