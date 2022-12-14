FED faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz ay 75 baz puan artışla üst üste 4. kez faiz artımı kararı almıştı. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz artım kararında yavaşlamaya gideceği beklentisi karşılık buldu. Fed, beklentilere paralel olarak politika faizini bugün 50 baz puan daha artırdı. Böylece faiz artışlarında hız kesen banka faizi yüzde 4,5'e yükseltmiş oldu. Karar sonrası, altın fiyatları bir miktar geri çekildi. Ons altın 1.800 dolar psikolojik bandına kadar dönerken, gram altın ise 1080 TL'nin altına sarktı.