Yemek kartları marketlerde geçmeyecek mi? Yemek kartları (Ticket, Multinet, Sodexo, SetCard) nerede kullanılabilecek?

Son dakika haberi! Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi. Yemek kartlarıyla ilgili yapılan haberlerde 1 Ocak itibarıyla yeni bir döneme girileceği, şirket tarafından verilen bu kartların artık sadece yemek için kullanacağı ve market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacağı belirtilmişti.

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi.

Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Öner Piyade, şunları kaydetti:

"Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir."

"Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."

NE OLMUŞTU?

Yemek kartlarıyla ilgili yapılan haberlerde 1 Ocak itibarıyla yeni bir döneme girileceği, şirket tarafından verilen bu kartların artık sadece yemek için kullanacağı ve market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacağı belirtilmişti.