Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:14

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Otogar Kavşağı'nda yaşanan olayda, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir kadına seyir halindeki tırın çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hastanedeki Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, Otogar Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçme girişiminde bulunan Sedika Bağlan'a, o esnada güzergahta seyir halinde olan bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Bağlan'ı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Sedika Bağlan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kazanın ardından emniyet güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ederken, olayın meydana geliş şekline ışık tutacak güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, yaşlı kadının kavşak noktasında yürümeye çalıştığı ve tırın çarpma anı yer alıyor. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi ve yasal süreci sürüyor.