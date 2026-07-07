Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 09:04

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlenmelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akçadamlar Mahallesi mevkisinde yaşanan olayda, F.D. idaresindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Dik yamaçtan uçuruma düşen araca ulaşan arama kurtarma ve sağlık görevlileri, araç içerisindeki kişilere müdahalede bulundu.

3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, sürücü F.D. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla önce Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne, buradaki işlemlerin ardından da Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.