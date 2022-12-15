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Avrupa'nın en büyük gaz deposu açılıyor! Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi

Avrupa'nın en büyük gaz deposu açılıyor! Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi
15.12.2022 11:30 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:30

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kapasitesi genişletilen Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin açılışını gerçekleştirecek. Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı “Tesis Türkiye’nin yıllık doğal gaz gereksiniminin yaklaşık yüzde 8’ini karşılayabilecek konumda” açıklamasını yaptı.

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Türkiye'nin 3,2 milyar metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp üretim kapasitesiyle ilk yer altı doğal gaz tesisi olan BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı.

İHTİYACIN YÜZDE 8'İNİ KARŞILAYACAK

Deniz üstünde iki platform kuruldu. Yoğun çalışma sonucu 2. fazı hizmete alınacak tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri kalan üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Tesis bu haliyle Türkiye'de yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek.

Günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilecek.

KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETECEK

Yeni kapasitesiyle hizmet verecek dev tesis ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir enerjiden alacak. Tesisin içinde bulunan 4,2 mw (megavat) kurulu güce sahip rüzgâr türbininin ürettiği elektrik tesisin enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak.

Tesis 16 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacak ve enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlayacak.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GAZ DEPOSU OLACAK

BOTAŞ'a bağlı Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, kapasite artışıyla Avrupa'nın en büyük gaz deposu olacak.

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