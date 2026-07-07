Kırıkkale yolcu otobüsü kazası: 1 ölü 40 yaralı

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 08:54

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında hastaneye kaldırılan ağır yaralı bir yolcudan acı haber geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan 41 kişiden 92 yaşındaki bir yolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kontrolden Çıkan Otobüs Kavşakta Devrildi

Kaza, Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A.G. idaresindeki Süha firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin olmak üzere toplamda 41 kişi yaralandı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan tahliye edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edilen 92 yaşındaki bir yolcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastaneye kaldırılan diğer 40 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Vali Sarıibrahim Kaza Yerinde ve Hastanede İncelemelerde Bulundu

Kaza sonrasında Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, olay yerine giderek yetkililerden teknik bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Vali Sarıibrahim daha sonra yaralıların sevk edildiği hastaneye geçerek tedavi altındaki vatandaşları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Sarıibrahim, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazaya ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.