EYT'de son durum 5 Kasım 2021! EYT çıktı mı? EYT için masada 5 formül var! Almanya ve Finlandiya modeli nedir?

Vatandaşlar gündemde EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum hesaplama işlemi araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmaların başlatılması için talimat verinde ekonomi gündeminde en sık sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimler, hangi vatandaşlar bu haktan faydalanabilecek? EYT'li olanların emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır, ne kadar alınır? Örnek hesaplama işlemlerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar denilen arkadaşların durumu şu primini tamamlamış yılını tamamlamış yaşı bekliyor. Ona denilecek ki yaş şartı olmadan emekli ol denilmesi isteniyor. 99'dan önce sigortalı olmuş ve ona bu şart söylenmiş. Şimdi bu yılını ve primini tamamlayanlar açısından birkaç örnek.

Örnek hesaplama 1:

- AHMET BEY: SİGORTA TARİHİ 15 HAZİRAN 1991

- 1972 DOĞUMLU 7500 GÜNÜ VAR

- EMEKLİLİK ŞARTI: 25 YIL 53 YAŞ VE 5600 GÜN

- EYT PRİME BAKARSA HEMEN EMEKLİ OLUR.

Örnek hesaplama 2:

- AYŞE HANIM: SİGORTA TARİHİ 20 MAYIS 1997

- 1975 DOĞUMLU 5000 GÜNÜ VAR

- EMEKLİLİK ŞARTI: 20 YIL 53 YAŞ VE 5900 GÜN

- EYT DÜZENLEMESİ PRİMİ KAPSARSA 900 GÜN TAMAMLAYIP EMEKLİ OLUR.

Örnek hesaplama 3:

- MEHMET BEY: 20.08.1997 İŞE GİRİŞLİ

- 1978 DOĞUMLU 6200 GÜNÜ VAR

- EMEKLİLİK ŞARTI: 25 YIL 57 YAŞ VE 5900 GÜN

- YIL ŞARTI 20.08.2022'DE DOLACAĞINDAN EYT'Lİ OLARAK O TARİHTE EMEKLİ OLUR.

Erdem, "Bunlar formüller üzerinde verdiğimiz örnekler biz farazi konuşuyoruz çalışmalar devam ediyor. Bana çok soru sorulduğu için birkaç örnekle kafalarda netleştirmek istedim." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN 5 FORMÜL

1- KISMİ EMEKLİLİK

3600 GÜNÜ OLAN KADIN 50

ERKEK 55 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

2-) SİGORTAYA BAKILMASI

YAŞA DEĞİL SADECE SİGORTA PRİMİNE BAKILARAK KARAR VERİLMESİ.

3-) KADEMELİ EMEKLİLİK

EMEKLİLİK İÇİN YAŞI GELENE KADAR HER YIL YÜZDE 2 KESİNTİLİ EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMASI.

4-) PRİM TAMAMLAMA

EYT'LİLERE DE PRİM TAMAMLAMA UYGULAMASININ GELMESİ.

5-) FİNLANDİYA MODELİ

EMEKLİLİĞE KADAR MAAŞ KESİNTİSİ OLACAK

EMEKLİLİK ŞARTLARI TAMAMLANDIĞINDA HER ŞEY NORMALE DÖNECEK.